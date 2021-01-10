В Харьковской области за сутки - более трехсот новых случаев коронавируса, умерли 9 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 344 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 72570 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1179 человек, за минувшие сутки умерли 9 заболевших.

При этом 60092 заболевших уже выздоровели (327 из них – за прошлые сутки), а 11299 жителей Харьковщины еще болеют, из них 8 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 74328 подозрений на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили 223 новых случая коронавируса, из них 159 - в Харькове.