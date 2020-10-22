В Харьковской области за сутки коронавирус выявили у 627 человек, 10 заболевших скончались

В Харьковской области за сутки выявили 627 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 30899 заболевших.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе от заболевания скончались 472 человека – за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 5989 заболевших уже выздоровели (+127 – за последние сутки), 24438 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 32833 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 712 человек.