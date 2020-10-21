В Харьковской области за сутки лабораторно подтверждено более 700 новых случаев COVID-19

Диагноз COVID-19 подтвержден у 712 жителей Харьковщины, 531 из которых - житель города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также диагноз подтвердился у жителей районов области: 47 - Харьковского, 24 - Дергачевского, 22 - Золочевского, 20 - Змиевского, 18 - Чугуевского, 14 - Изюмского, 11 - Зачепиловского, 8 - Балаклейского, по 4 - Валковского и Нововодолажского, 3 - города Люботин, 2 - Шевченковского, по 1 - Богодуховского, Купянского, Кегичевского и Первомайского.

Всего по области зарегистрировано 30275 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 6143 больных выздоровели, 469 - умерли.