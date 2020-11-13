В Харьковской области за сутки умерли 13 заболевших COVID-19

В Харьковской области за сутки выявили 668 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 46137 заболевших COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 629 человек, за минувшие сутки умерли 13 заболевших.

При этом 14215 заболевших уже выздоровел (+1144 – за последние сутки), 31293 жителя Харьковщины еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 47406 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее коронавирус был выявлен у 521 жителя Харьковщины.