COVID-19 на Харьковщине: за сутки выявили 141 новый случай, 6 заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 141 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего по состоянию на 6 сентября в Харьковской области зафиксировано 10 833 случая COVID-19.

На данный момент в регионе зарегистрировано всего 12763 подозрения на заболевание.

По данным Харьковского областного центра 233 заболевших скончались, то есть за минувшие сутки заболевание унесло жизни 6 человек.

Выздоровели 3399 человек, 7203 человек еще болеют.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили рекордное число новых случаев COVID-19 – 380 заболевших.