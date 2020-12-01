В Харьковской области за сутки выявили 361 новый случай коронавируса, умерли 7 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 361 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 55702 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 755 человека, за минувшие сутки умерли семеро заболевших.

При этом 33583 заболевших уже выздоровели (+1153 – за последние сутки), 21364 жителя Харьковщины еще болеют, из них 799 – в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 57630 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 120 жителей Харьковщины.