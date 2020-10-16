В Харьковской области за сутки выявили 544 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 27457 заболевших.

От осложнений, связанных с COVID-19, за сутки умерли четверо заболевших, таким образом всего в регионе от заболевания скончались 434 человека.

При этом 5535 заболевших уже выздоровели (+146 за сутки), 21488 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 29387 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 651 человека.

Также на заседании Комисии по ТЭБ и ЧС в Киеве было принято решение отнести к "красной" зоне карантина Харьков, Люботин, а также три района области – Богодуховский, Лозовской и Первомайский