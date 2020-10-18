В Харьковской области за сутки выявили почти шестьсот новых заболевших коронавирусом

В Харьковской области за сутки выявили 589 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 28518 заболевших.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе от заболевания скончались 439 человека – за минувшие сутки скончавшихся не зафиксировано.

При этом 5593 заболевших уже выздоровели, 22486 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 30453 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 476 человек.

Также на заседании Комисии по ТЭБ и ЧС в Киеве было принято решение с 19 октября отнести к "красной" зоне карантина Харьков, Люботин, а также три района области – Богодуховский, Лозовской и Первомайский