В Харьковской области за сутки выявлено 187 новых случаев COVID-19

В Харьковской области за сутки выявлены 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно данным системы монитотринга распространения заболевания, всего в регионе выявлено 9076 заболевших.
За прошедшие сутки на Харьковщине умер еще один пациент.
За весь период регистрации заболевания в регионе скончались 204 пациента с COVID-19, выздоровел 3261 пациент, 5611 все еще болеют.
Зарегистрировано 10942 подозрения на заболевание.