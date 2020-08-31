В Харьковской области за сутки выявлено 187 новых случаев COVID-19

31 августа 2020 г. 10:14
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В Харьковской области за сутки выявлены 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно данным системы монитотринга распространения заболевания, всего в регионе выявлено 9076 заболевших.

За прошедшие сутки на Харьковщине умер еще один пациент.

За весь период регистрации заболевания в регионе скончались 204 пациента с COVID-19, выздоровел 3261 пациент, 5611 все еще болеют.

Зарегистрировано 10942 подозрения на заболевание.

 

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