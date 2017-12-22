В Харьковской области задержали банду, которая занималась вымогательствами у предпринимателей, запугивая их и повреждая их имущество.

22 декабря 2017 г. 18:26
Автор: Светлана Еченина
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Правоохранители разоблачили банду, члены которой занимались вымогательством денежных средств у состоятельных предпринимателей.Чтобы запугать своих жертв, они использовали оружие и взрывчатку.

Как установили полицейские, именно эта группа оказалась причастной к серии подрывов аптек и автосалонов в городе Харькове. Хотя полицейские не уточняют, какие именно объекты попали в поле зрения злоумышленников, огласку получило немало подобных случаев.

Например, взрыв в автосалоне «Лексус» на улице Шевченко, прозвучавший зимой прошлого года.

А накануне такое же ЧП произошло в соседнем магазине «Тойота». Тогда огромная витрина не выдержала града осколков и разлетелась вдребезги.

Оба взрыва были очень похожими - прозвучали около двух часов ночи. и боеприпасы, по оценке экспертов, были идентичными.

Еще больше взрывов звучало в аптеках города, в основном все они принадлежали к одной или нескольких сетей.

Так, в марте текущего года эксперты работали вот в этой аптеке. 2 декабря прошлого года, в результате взрыва гранаты, которую также бросили в окно в два часа ночи.

Горела аптека на улице Благодатной, в Немышлянском районе.

А чуть раньше - 30 сентября, около полуночи взорвали аптеку на проспекте Тракторостроителей.

В полиции же пока только признают, что члены разоблаченной банды поджигали торговые объекты или бросали в помещения гранаты.

Александр Горбачев, нач. Управления уголовного розыска ГУ НП

Это граждане Украины, жители Харькова, имеют огромные связки в криминальной среде. Используют методы конспирации в большом объеме. Нами устанавливаются все источники приобретения гранат.  

Кроме того, добавляют правоохранители, в состав банды входили несколько человек, все харьковчане в возрасте чуть за 40. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас следствием установлена причастность членов группировки более чем к десяти зарегистрированным на территории Харькова уголовным правонарушениям.

В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты корпус гранаты РГД-5 и запал к ней, пистолет и два револьвера с резиновыми пулями, штык-нож, несколько паспортов на разные фамилии, балаклавы, наручники и пластиковые стяжки.

Также у одного из злоумышленников был обнаружен схрон на чердаке своего частного дома, с которого работники полиции изъяли 2 корпуса РГД-5, корпус гранаты Ф-1 и несколько запалов. Сейчас один из членов банды задержан, а двое объявлены в розыск.

Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - это ст. 296 -хулиганство, и ст. 263- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, также продолжается расследование по ст. 192 - это причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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В Харьковской области задержали банду, которая занималась вымогательствами - 22.12.2017

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