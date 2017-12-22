В Харьковской области задержали банду вымогателей, которые подрывали аптеки и автосалоны

В Харьковской области правоохранители задержали банду, члены которой занимались вымогательством средств у состоятельных предпринимателей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Для устрашения потерпевших злоумышленники использовали огнестрельное оружие и взрывчатку. Именно эта группа оказалась причастной к серии подрывов аптек и автосалонов в городе Харькове.

Харьковские правоохранители получили информацию о том, что в городе орудует преступная группа, участники которой, пользуясь авторитетом в криминальных кругах, вымагают крупные денежные суммы у харьковских бизнесменов. Чтобы побудить бизнесменов к отдаче денег, бандиты поджигали торговые объекты, бросали в помещения гранаты.

Харьковские правоохранители задокументировали преступную деятельность трех человек из банды. Все они харьковчане, 41 и 42 лет, двое из них ранее судимы.

Следствие установило причастность членов банды к–умышленному повреждению имущества девяти аптек, двух автосалонов и частных домовладений.

В ходе обысков у злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли корпус гранаты РГД-5 и запал к ней, пистолет и два револьвера для отстрела резиновыми пулями, штык-нож, несколько паспортов на разные фамилии, балаклавы, наручники и пластиковые стяжки.

На чердаке частного дома одного из злоумышленников полицейские изъяли 2 корпуса гранаты РГД-5, корпус гранаты Ф-1 и несколько запалов.

В настоящее время один из членов банды задержан, двое его подельников объявлены в розыск.

Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Максимальное наказание злоумышленникам предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.