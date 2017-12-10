В Харьковской области задержали браконьера, который поймал рыбы на 78 тысяч гривен

В Харьковской области задержали мужчину, который незаконно осуществлял вылов рыбы.

Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагентства Украины.

По их сведениям, мужчину, который ловил рыбу сеткой, обнаружил 8 декабря Харьковский рыбоохранный патруль на Краснооскольском водохранилище возле села Сеньково.

Во время досмотра вещей у гражданина выявили 13 кг разнообразной рыбы. Своими действиями он нанес ущерб на 78 тыс. грн.

На нарушителя составили админпротокол за ч.4 ст. 85 КУоАП.

Учитывая существенный размер убытков, патруль направил материалы дела в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по ч.1 ст.249 УКУ.