В Харьковской области задержали группу воров-домушников

Четверо жителей Первомайского в возрасте от 16 до 26 лет совершили ряд краж, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Молодые люди проникали в чужие домовладения, гаражи и магазины и похищали чужое имущество.

Полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались двое 18-летних, 16 и 26-летний жители Первомайского. Двое из них ранее были судимы за аналогичные преступления.

Похищенные вещи изъяли правоохранители и вернули потерпевшим.

Следователем Первомайского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.