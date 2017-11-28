В Харьковской области задержали группу воров-домушников

28 ноября 2017 г. 10:34
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Четверо жителей Первомайского в возрасте от 16 до 26 лет совершили ряд краж, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Молодые люди проникали в чужие домовладения, гаражи и магазины и похищали чужое  имущество.

Полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались двое 18-летних, 16 и 26-летний жители Первомайского. Двое из них ранее были судимы за аналогичные преступления.

Похищенные вещи изъяли правоохранители и вернули потерпевшим.

Следователем Первомайского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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