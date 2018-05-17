В Харьковской области задержали иностранца, который пытался бежать из-под ареста

Сегодня ночью в Харьковской области пограничники обнаружили гражданина Азербайджана, который пытался бежать из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

В пункт пропуска «Плетеневка» пешком прибыл 20-летний гражданин Азербайджана. Он направлялся в Россию.

Во время проверки документов мужчины пограничники установили, что он, согласно постановлению суда, должен находиться под домашним арестом по месту жительства в Киеве.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Пограничники задержали нарушителя, сообщили об этом полиции и передали им задержанного.