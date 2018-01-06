В Харьковской области задержали мужчину, который находился в розыске

06 января 2018 г. 15:30
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Харьковские правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области

Три года назад 52-летний житель Балаклейского района пытался перевезти в чемодане арсенал боеприпасов. Мужчину задержали на вокзале в Одессе правоохранители.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и были начаты следственные действия.

Мужчина вину не признавал и  утверждал, что чемодан ему не принадлежит. Как там оказались гранаты и патроны различного калибра, он не знает.

Сначала 52-летний мужчина сотрудничал со следствием, но потом перестал являться по вызову и его объявили в розыск.

Правоохранители установили, что разыскиваемый мужчина находится в Балаклейском районе Харьковской области. Они задержали его и доставили к Одесским коллегам.

После проведения всех необходимых процессуальных действий обвинительный акт направят в районный суд.

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