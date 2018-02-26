В Харьковской области задержали серийных "охотников" за металлом

26 февраля 2018 г. 12:43
76 просмотров

С начала года в  полицию стали обращаться жители Южного, пострадавшие от краж.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали злоумышленников.

Ими оказались двое безработных  местных жителей, 36 и 38 лет, один из которых ранее судим за хранение наркотиков.

Мужчины специализировались на кажах металла. Установлено, что злоумышленники совершили три кражи металлических изделий.

Своими действиями злоумышленники нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму около 10 000 гривен.

Часть похищенного имущества подозреваемые успели сдать на  металлолом, а деньги потратили на собственные нужды.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.