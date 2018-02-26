В Харьковской области задержали серийных "охотников" за металлом

С начала года в полицию стали обращаться жители Южного, пострадавшие от краж.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали злоумышленников.

Ими оказались двое безработных местных жителей, 36 и 38 лет, один из которых ранее судим за хранение наркотиков.

Мужчины специализировались на кажах металла. Установлено, что злоумышленники совершили три кражи металлических изделий.

Своими действиями злоумышленники нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму около 10 000 гривен.

Часть похищенного имущества подозреваемые успели сдать на металлолом, а деньги потратили на собственные нужды.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.