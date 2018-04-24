В Харьковской области задержали телефонных мошенников, которые на аферах заработали почти полмиллиона гривен

24 апреля 2018 г. 16:39
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Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые в течение полугода обманывали харьковчан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ими оказались 27-летний житель Черниговской области и его подельник-сверстник из Харькова, ранее судимый за совершение хулиганских действий и имущественные преступления.

Оба мужчины безработные и наркозависимые. В настоящее время их  подозревают в 25 эпизодах мошенничества.

Жертвами злоумышленников становились чаще пожилые люди.

Мошенники звонили потерпевшим, представлялись полицейскими и сообщали, что с их близкими случилась беда, и для «решения вопроса» необходимо заплатить определенную сумму. Большинство жертв соглашались заплатить лже-полицейским, чтобы спасти близкого человека от уголовной ответственности.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины, а также устанавливаются личности других соучастников.

По фактам событий открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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