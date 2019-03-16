В Харьковской области задержали торговца оружием и взрывчаткой из зоны ООС

В Харьковской области правоохранители разоблачили и блокировали деятельность торговца оружием, вывезенным из района проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Чугуева Харьковской области организовал незаконное перемещение взрывчатых веществ и боеприпасов с востока Украины.

Взрывчатку и боеприпасы злоумышленник сбывал за наличные на территории Харьковского региона представителям криминальных кругов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов продажи злоумышленником военных средств поражения.

Во время обысков правоохранители изъяли пятнадцать боевых гранат Ф-1 и РГН с запалами, четыре заряда для противотанкового гранатомета РПГ-7, две тысячи патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, два детонатора для противотанковых мин.

Операция по разоблачению торговца оружием происходила совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство проводится по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.