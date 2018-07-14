В Харьковской области задержали торговцев оружием

СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил ООС разоблачили и пресекли деятельность канала торговли оружием.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники УСБУ в Харьковской области установили, что в состав группы входили трое жителей Киева и области.

Злоумышленники наладили канал перевозки взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также их сбыт в других регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники спецслужб установили ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более ста тысяч гривен и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова. Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления.