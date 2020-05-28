В Харьковской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

В Боровском районе области по состоянию на 11:00 28 мая 2020 подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Как сообщается на Фейсбук-странице Боровского районного совета, заболевшие выявлены на территории Пески-Радьковского сельского совета, из них:
госпитализировано - 3
на самоизоляции - 8
выздоровели - 0.
"Подозрительные и контактные лица - 59, из них:
госпитализированы - 5
на самоизоляции - 54.
Количество сделанных быстрых тестов - 263.
Протестировано методом ПЦР (лаборатория Харькова) - 151,
из них:
положительных - 11
отрицательных - 102
сомнительные - 0
в работе - 38". - говорится в сообщении.
Как сообщил на своей странице в соцсети директор департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага, коронавирус обнаружили у семи человек из персонала психоневрологического интерната и трех их подопечных.
Кроме того, на самоизоляции находятся 27 человек из числа работников, среди которых и директор заведения.
"Подопечные и персонал будут находиться на карантине без права покидать интернатное учреждение", - написал Юрий Шпарага.
Как отмечается, Боровская районная государственная администрация принимает соответствующие меры по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Боровского района согласно действующему законодательству.