В Харьковской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

В Боровском районе области по состоянию на 11:00 28 мая 2020 подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как сообщается на Фейсбук-странице Боровского районного совета, заболевшие выявлены на территории Пески-Радьковского сельского совета, из них:

госпитализировано - 3

на самоизоляции - 8

выздоровели - 0.

"Подозрительные и контактные лица - 59, из них:

госпитализированы - 5

на самоизоляции - 54.

Количество сделанных быстрых тестов - 263.

Протестировано методом ПЦР (лаборатория Харькова) - 151,

из них:

положительных - 11

отрицательных - 102

сомнительные - 0

в работе - 38". - говорится в сообщении.

Как сообщил на своей странице в соцсети директор департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага, коронавирус обнаружили у семи человек из персонала психоневрологического интерната и трех их подопечных.

Кроме того, на самоизоляции находятся 27 человек из числа работников, среди которых и директор заведения.

"Подопечные и персонал будут находиться на карантине без права покидать интернатное учреждение", - написал Юрий Шпарага.

Как отмечается, Боровская районная государственная администрация принимает соответствующие меры по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Боровского района согласно действующему законодательству.