В Харьковской области закроют часть библиотек и учреждений культуры.

В ХОГА заявили, что они требуют оптимизации.

Первыми о том, что библиотеке будут закрываться, заговорили в Купянске, об этом написала в соцсетях директор Купянской районной библиотеки Галина Тарценко.

18 декабря имущественная комиссия Купянского районного совета приняла решение передать помещение и имущество областной библиотеки Петропавловской ОТГ, и сотрудников библиотеки должны выкинуть на улицу. До этого была надежда, что библиотеку отдадут Купянской ОТГ, но городское управление такого желания не обнаружило. Говорят, в городе есть библиотека. На самом деле это правда. А кто из городских жителей знает, что она в школе No4 Юбилейного района? А в связи с карантином посторонним лицам не разрешают ходить в школу. Так она такая, какая есть, и доступа к ней нет. Библиотека - это не только книги и помещения, но и более 2 тысяч читателей, 12 тысяч экземпляров литературы для детей и 39 тысяч книг в общем фонде. Это интересные мероприятия, клубы по интересам и место для общения.

В области же уверены, этой отрасли нужна оптимизация, которую планируют провести в следующем году.

“Это касается и учреждений культуры, и библиотечных учреждений. Нужна оптимизация. Если депутаты поддержат, если глава облсовета поддержит. Мы будем вносить предложения, потому что эти отрасли требуют оптимизации”, – сообщила глава ХОГА Айна Тимчук.