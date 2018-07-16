На Харьковщине завоют сирены

16 июля 2018 г. 10:21
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18 июля в области проведут проверку средств оповещения населения.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Электросирены включат в 14:25, учточнили в Департаменте гражданской защиты ХОГА.

«Прерывистое звучание электросирен означает «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить областное телевидение, радиовещание (проводное или эфирное на частоте 67,13 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. Дальше действовать соответственно полученной информации. Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела», - сказано в сообщении.

 

 

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