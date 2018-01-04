В Харьковской области женщина пыталась убить своего начальника

04 января 2018 г. 9:44
364 просмотра

В Кегичевском районе  женщина  чуть не зарезала руководителя агрофирмы, когда пришла увольняться, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В конце декабря к руководителю  агрофирмы  пришла 36-летняя сотрудница.  Она хотела уволиться и требовала заплатить ей деньги.

Мужчина стал звонить в бухгалтерию, но женщина  ударила его ножом в шею.

Полицейские задержали нападавшую. Правоохранители установили, что женщина была ранее судима.

Потерпевший находится в больнице, состояние его здоровья  удовлетворительное.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п. 13 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.