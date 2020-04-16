В Харьковской областной инфекционке стало на 11 аппаратов ИВЛ больше

Новую технику приобрели за средства областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Мы передали областной клинической больнице 11 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Из них 6 - стационарные аппараты производства США, которые остаются здесь, в инфекционных больницах, и дальше будет определено, какое количество остается во взрослой, какое передается в детскую. Но основная нагрузка сейчас возлагается именно на взрослую инфекционную больницу, поэтому большинство точно останется здесь. Еще 5 аппаратов немецкого производства - портативные. Они будут переданы для установки в каретах «скорой помощи», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он также отметил, что область получит еще ИВЛы, в том числе приобретенные за внебюджетный счет.

«Мы занимаемся решением этого вопроса постоянно. Сейчас большие потребности в этих аппаратах по всему миру: за них конкурируют даже не города или регионы, а государства между собой. Государства покупают целые заводы в Китае для того, чтобы производить ИВЛ-аппараты для своих граждан», - отметил председатель ХОГА.

Директор КНП «Харьковская областная клиническая инфекционная больница» Павел Нартов сообщил, что реанимационное отделение заведения рассчитано на 6 коек, сейчас в нем находятся 2 человека – один с подтвержденным заболеванием СOVID-19, второй - с подозрением на коронавирус. Оба пациента - не на аппаратах ИВЛ.

«Если больных будет больше, реанимационное отделение расширим до 12 коек. У нас есть 4 бокса, в каждом будет по 3 аппарата ИВЛ и 3 кровати», - рассказал Павел Нартов.