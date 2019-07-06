 

В Харьковской облгосадминистрации произойдут кадровые перемены - Светличная

06 июля 2019 г. 10:54

Юлия Светличная сообщила, что кадровые и структурные изменения произойдут на всех уровнях органов власти в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА. 

По словам губернатора, в ближайшее время начнут обновлять управленческие команды, работающие в районных государственных администрациях Харьковской области. Принципиальные изменения произойдут и в областной государственной администрации - как в структуре, так и в кадровом составе.

Кроме того, планируется проанализировать эффективность работы всех территориальных органов центральной власти и государственных предприятий - для того, чтобы представить свои выводы и предложения Президенту и новому составу правительства, которое будет сформировано после выборов в Верховную Раду Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.