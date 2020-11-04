В Харьковской ОГА объяснили возросшие показатели заболеваемости коронавирусом

В Харьковской области к проведению ПЦР-исследований присоединились частные лаборатории. Таким образом они несколько разгрузили областной лабораторный центр, который проводил исследования отобранных образцов со значительными задержками.

Как передает пресс-служба ХОГА, об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Тарас Пастух, поясняя причины, почему последние 3-4 дня Харьковская область демонстрирует высокие показатели выявления случаев коронавируса.

"В течение последних месяца-полутора жители области жаловались на то, что сильно задерживают результаты тестирований. К середине прошлой недели в областном лабораторном центре накопилось более 9000 исследований. Чтобы исправить эту ситуацию и исключить ее повторение в будущем, правительство приняло изменения, которые позволили областным лабораторным центрам заключать соглашения с частными или коммунальными лабораториями. Сегодня в Харьковской области таких лабораторий 17, с 11-ю из них уже заключены договоры. На оплату их работы из государственного бюджета выделено 14 миллионов гривен ", - рассказал замглавы ХОГА.

Накопленные тесты передали частным лабораториям, те быстренько их обработали, а в результате выросли показатели почти 800 случаев COVID-19 в сутки.

В ОГА заявляют, что это не показатели последних дней, а результат ускорения обработки накопленных тестов. По данным областного лабцентра, по состоянию на 2 ноября накопленный остаток образцов был полностью передан этим лабораториям. Отныне областной центр работает с текущими тестами.

«Поэтому реальная заболеваемость ниже официальных показателей. Но я не советую успокаиваться, потому что динамика, которую демонстрирует и Европа, и другие области Украины, также и в Харькове. Количество заболеваний растет, это мы видим по заполняемости коек. Они продолжают оставаться в критическом количестве», - отметил Тарас Пастух.