В харьковской подземке нашли деньги для размена: автоматы снова принимают 5-гривневые купюры

05 октября 2017 г. 18:04
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В автоматах по продаже билетов для проезда в метро возобновился прием 5-гривневых купюр, передает прес-служба горсовета.

«Каждую ночь мы будем подключать до 10 терминалов. То есть, за несколько дней все они снова будут принимать купюры номиналом 5 гривен. Мы выбрали наперед все лимиты разменной монеты, которые выделялись НБУ, и сделали достаточный запас мелочи. До конца октября наше предприятие разменной монетой обеспечено, и теперь мы готовимся к следующему месяцу. Можно сказать, что этот кризис мы пережили, и делаем все, чтобы больше такой ситуации не было», - отметил генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов принес извинения харьковчанам за временные неудобства в метро, возникшие из-за нехватки разменной монеты.

По его словам, во второй половине октября в метрополитене появятся первые аппараты по продаже билетов, которые будут принимать все купюры, вплоть до 500 грн, и выдавать сдачу бумажными деньгами. Сначала эти терминалы установят на наиболее оживленных станциях, а до 1 декабря они будут стоять во всех 47 вестибюлях метрополитена. Действующие автоматы также будут работать.

Кроме того, в начале следующего года в метро появится возможность оплатить проезд с помощью банковской карты.

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