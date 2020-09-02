В харьковской психиатрической больнице - вспышка COVID-19

За сутки в Харьковской областной психиатрической больнице №3 у 20 человек подтвердили коронавирус. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на директора харьковского областного лабораторного центра Любовь Махоту.

"За минувшие сутки у нас вспышка в областной психиатрической больнице №3. Заболели 20 человек, пять из которых - это медицинские работники, остальные - пациенты", - сказала Махота.

Всего в медучреждении подтвердили 21 случай COVID-19, первым заболел врач. По словам Махоты, продолжаются эпидрасследования, но есть версии, что это связано с возвращением с отдыха. Двадцать новых больных, которых выявили за сутки, контактировали с врачом.

"Они в легком состоянии", - добавила Любовь Махота.