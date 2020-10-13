В харьковской школе открыли мемориальную доску пулеметчице Яне Червоной (видео)

13 октября 2020 г. 14:28
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В харьковской школе №131 на ул. Чичибабина открыли памятную доску волонтеру и пулеметчице Яне Червоной, военнослужащей 54-й ОМБр, погибшей в апреле 2019 года на Донбассе во время попадания вражеской ракеты ПТУР в блиндаж украинских защитников.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале «ВЕХА».

Также опубликовано видео, под которым говорится, что героически погибшая харьковчанка училась в этой школе 10 лет.

 

 

Ранее сообщалось о том, что семье Яны Червоной вручили её награду. В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2019 Яна Червоная награждена орденом «Богдана Хмельницкого» III степени (посмертно).

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