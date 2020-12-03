В харьковской школе ученик на уроке устроил "файер-шоу": на родителей школьника составили админпротокол

В одной из харьковских школ один из учеников устроил «файер-шоу» прямо в школьном кабинете.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На кадрах можно было увидеть, как школьник набрал в рот антисептик, затем поднес зажигалку к лицу, чиркнул ею и выдохнул: в тот же миг возле мальчика вспыхнуло пламя. Бутылка с антисептиком стояла на парте мальчика.

По информации пользователей соцсетей, инцидент произошел в школе №127.

Сообщение заметили киберполицейские и передали информацию об этом в районный отдел полиции.

В полиции отреагировали на данный факт.

Как сообщили в отделе Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, в Новобаварский отдел полиции поступила информация из четвертого факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел по распространению в сети резонансного видео, в котором подросток во время учебного процесса поджигают газ, имитируя действия факира, чем нарушает учебный процесс и подвергает опасности себя и окружающих учеников

Работники полиции вызвали родителей школьника, провели с ними профилактическую беседу и составили на них админпротокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей).

Родителей подростка или предупредят или оштрафуют на сумму до 850 гривен.