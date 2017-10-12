В харьковской школе установили мемориальную доску герою АТО

Мемориальная доска выпускнику Руслану Плоходько, погибшему в зоне АТО, была открыта сегодня на фасаде общеобразовательной школы №128, сообщили в пресс-службе горсовета.

Руслан Плоходько родился в 1975 году, в школе №128 учился с 1982 по 1988 год. В 1993 году поступил в Харьковский институт Военно-воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Служил в 16-й отдельной бригаде армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Подполковник погиб в первые месяцы АТО. 2 мая 2014 года в небо поднялся вертолет Ми-24, экипаж которого должен был совершить воздушную разведку в районе населенных пунктов Краматорск и Славянск. Около Карловки прозвучали два выстрела - одна из ракет попала в вертолет. Подполковник Плоходько, услышав, что в районе населенного пункта Славянск сбит вертолет Ми-24 из его вертолетного звена, направил свой борт на помощь. В это время раздались выстрелы, одна из ракет попала в кабину, и вертолет загорелся в воздухе. Экипаж в составе трех человек во главе с Русланом Плоходько погиб.

Герой АТО похоронен 21 мая 2014 года на центральном кладбище города Броды рядом с погибшими боевыми товарищами.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Руслан Плоходько посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени. У него остались жена и двое детей.

Отметим, в честь Руслана Плоходько названа одна из улиц в Московском районе Харькова.