В харьковской школе установили мемориальную доску герою АТО

12 октября 2017 г. 17:46
1 просмотр

Мемориальная доска выпускнику Руслану Плоходько, погибшему в зоне АТО, была открыта сегодня на фасаде общеобразовательной школы №128,  сообщили в пресс-службе горсовета.

Руслан Плоходько родился в 1975 году, в школе №128 учился с 1982 по 1988 год. В 1993 году поступил в Харьковский институт Военно-воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Служил в 16-й отдельной бригаде армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Подполковник погиб в первые месяцы АТО. 2 мая 2014 года в небо поднялся вертолет Ми-24, экипаж которого должен был совершить воздушную разведку в районе населенных пунктов Краматорск и Славянск. Около Карловки прозвучали два выстрела - одна из ракет попала в вертолет. Подполковник Плоходько, услышав, что в районе населенного пункта Славянск сбит вертолет Ми-24 из его вертолетного звена, направил свой борт на помощь. В это время раздались выстрелы, одна из ракет попала в кабину, и вертолет загорелся в воздухе. Экипаж в составе трех человек во главе с Русланом Плоходько погиб.

Герой АТО похоронен 21 мая 2014 года на центральном кладбище города Броды рядом с погибшими боевыми товарищами.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Руслан Плоходько посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени. У него остались жена и двое детей.

Отметим, в честь Руслана Плоходько названа одна из улиц в Московском районе Харькова.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.