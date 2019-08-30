В Харьковской специализированной музыкальной школе-интернате появились рояли высшего класса

Три новеньких рояля марки «Steinway». Отныне, улыбаются преподаватели Харьковской специализированной музыкальной школы-интерната, воспитать настоящих гениев станет значительно легче. В музыкальном мире считается, что эти рояли одни из лучших. Фирма, которая их производит, была основана еще в 1853 году.

Наталья Палычева, учитель-методист спец. муз. школы-интерната:

Так как наша школа профессиональная, то, конечно, наши дети должны играть только на таких роялях. Мы об этом всегда мечтали, но, к сожалению, мечта наша невозможна была, чтоб она исполнилась. Безусловно, там потрясающий звук, он откликается, он как живой организм и, конечно, прикосновение к клавиатуре тоже имеет большое значение.

Виталина занимается в музыкальной школе с шести лет, за это время она уже получила не одну награду на разных музыкальных конкурсах. Сейчас девочке девять, говорит, уже успела поиграть на разных инструментах, однако этот звук - самый яркий.

Виталина Бессонова, ученица спец. муз. школы-интерната:

Ну, вообще, рояль «Steinway» - это моя самая любимая марка роялей, и мне очень нравится на них играть. Они играют сами, просто нужно положить руки.

Директор заведения рассказывает - работает в этой школе уже 55 лет. Всегда хотел, чтобы у них было лучше музыкальное оборудование. Однако воплотить мечту удалось только в последние несколько лет. Тогда у них начали появляться новые инструменты, в том числе рояль марки «Steinway». После этого в школе начали новое течение «Музыкальная школа будущего: Steinway school» и даже выпустили футболки для учеников с надписью «Я умею играть на Steinway».

Валерий Алтухов, директор харьковской спец. муз. школы-интерната:

Пять в классах будет стоять и один в концертном зале большом Гранд концерт. Ну, кроме того, у нас «Ямаха» концертная есть в большом зале, у нас «Ямаха» в малом зале. У нас сейчас процесс пошел обновления инструментов. И это невиданный процесс, потому что нигде в Украине этого не имеется.

Валерий Алтухов говорит - это только начало, в планах школы - заменить все старые инструменты на новые.