В харьковскую больницу привезли маленького ребенка, которого пьяная мать "лечила" пивом

11 декабря 2018 г. 10:24
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В Харькове в больницу привезли годовалого ребенка, которого мать поила пивом.

Об этом сообщила волонтер Ляна Теремкова на своей странице в Фейсбук.

«В 19 больницу поступила маленькая девочка, забрали у двух бухарей, которые в час ночи лазили с годовалой дочкой по улицам нашего города и смело так приставали к гражданам до тех пор, пока один из них не вызвал полицию», - рассказала активистка и добавила, что «ребёнок плакал на руках у так называемого папы, а мама с гордостью рассказывала о методах лечения простуды и снижения температуры у дочки пивом».

«Я давала ей пиво, чтобы она не вопила...» - цитирует слова матери девочки активистка.

По словам Ляны Теремковой, сейчас девочка находится в 19 детской больнице Харькова.

«Завезите маленькой Арине гостинцев пожалуйста», - просит волонтер.

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