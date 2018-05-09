В харьковскую колонию осужденному прислали телефон в посылке

09 мая 2018 г. 13:32
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В харьковской исправительной колонии №43 пресекли попытку доставки запрещенных предметов осужденным.

Об этом  сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Как рассказали в пресс-службе, 8 мая при осмотре посылки, поступившей осужденному от женщины, в коробке с сигаретами сотрудники колонии нашли и изъяли мобильный телефон.

Правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

По факту события проводится проверка.

 

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