В харьковскую колонию заключенному пытались передать запрещенные вещи

4 октября сотрудники Темновской исправительной колонии № 100 в Харьковской области пресекли попытку доставки запрещенных предметов заключенным.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции.

Так, при осмотре посылки, поступившей осужденному от женщины, в губке для купания проверяющие обнаружили мобильный телефон и электросхему.

Запрещенные находки сотрудники колонии изъяли и по факту обнаружения запрещенных для передачи осужденным предметов составили соответствующие материалы.

По данному факту проводится проверка.