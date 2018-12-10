В Харьковскую область прибудет вакцина против кори - Минздрав

392200 доз вакцин КПК производства США, защищающие от кори, паротита и краснухи, распределены и направлены в регионы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Планируется, что в Харьковскую область привезут 23 тысяч 220 флаконов вакцины против кори, паротита и краснухи.

Эта поставка вакцин КПК является плановой, в ближайшие дни все области получают обновления своих запасов.

Распределение осуществлено в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Украины №2259 от 5 декабря 2018 года.

«При условии планового среднемесячного потребления вакцин все области имеют необходимое количество вакцин с многомесячной запасом», - отметил Виктор Ляшко, первый заместитель генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Все вакцины качественные и эффективные, они были закуплены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за средства государственного бюджета по заказу Министерства здравоохранения.

Бесплатно сделать прививку КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины могут все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска : военные, участники Операции объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Следующая поставка вакцин против кори, паротита и краснухи запланирована на конец декабря 2018 года.