В Харьковсокй области стартовала приписная кампания

В этом году на воинский учет в области планируют поставить более 8 тысяч юношей 2001 года рождения, сообщили в пресс-службы ХОГА.

«Приписную кампанию - 2018 военнослужащие военкоматов проводят совместно с представителями местных органов самоуправления, гражданскими врачами и правоохранителями», - рассказал в. и. о. военного комиссара Харьковского областного военкомата Николай Мосенцев.

Он также отметил, что приписная кампания - это только всестороннее изучение потенциальных защитников Украины. На срочную службу они могут призываться не раньше, чем им исполнится 20 лет.

«А вот за неявку в райвоенкоматы предусмотрена административная ответственность», - подчеркнул Николай Мосенцев.

Приписке при РВК не подлежат лица без гражданства и те, кто находятся в местах лишения свободы, проходят стационарный курс лечения и имеют инвалидность.

«Во время кампании проводится предварительное распределение юношей по родам войск и военным специальностям в соответствии с их состоянием здоровья и морально-психологическими качествами. Также мы предлагаем ребятам из числа старшеклассников вступить в различные высшие военно-учебные заведения. По предварительным данным, около 400 жителей Харьковщины уже планируют в этом году стать на путь получения офицерских погон», - добавил Николай Мосенцев.