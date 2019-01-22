В "Харьковводоканале" рассказали о качестве воды в городе

Качество воды в Харькове соответствует всем санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал», ссылаясь на результаты проведенных исследований лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля предприятия.

«Контроль качества питьевой воды осуществляется на всех объектах водоснабжения: накопительные резервуары чистой воды, насосные станции и разводящая сеть. Это вся водопроводная сеть, которая идет к жильцам многоэтажных домов и частному сектору. Качество воды ежедневно проверяют по 15 показателям и 66 – ежемесячно», - сообщил начальник лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качества воды КП «Харьковводоканал» Владимир Мищанчук.

По его информации, в конце декабря 2018 года лаборатория в системе управления качеством измерений и оценивания прошел аудит на соответствие измерительным возможностям в соответствии с международным стандартом.

За прошлый год лаборатория выполнила свыше 16 тысяч анализов. На сегодняшний день в Харькове взяты под контроль более двух тысяч точек объектов водоснабжения.

По словам начальника лаборатории, она оснащена современным измерительным и вспомогательным оборудованием, которое обслуживают высококвалифицированные специалисты. Это позволяет проводить измерения всех показателей качества питьевой воды в соответствии со всеми санитарными нормами и стандартами.

«Вода, которую мы подаем харьковчанам, соответствует всем обязательным показателям качества», - проинформировал он.

«Качество воды находится у нас под постоянным контролем. Сейчас многие харьковчане опасаются хлорирования воды, хотя такой метод совершенно безопасен. Этот метод применяется для обеззараживания воды во многих странах мира, как эффективный и доступный. Воду для питья необходимо отстаивать, чтобы улетучился остаточный хлор и при кипячении она может быть использована абсолютно без ограничений», - начальник санитарно-экологической службы КП «Харьковводоканал» Владислав Бучнев.