В Херсоне центральную улицу назовут именем Гандзюк

22 февраля 2019 г. 14:07
Источник: УНИАН
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В Херсоне улицу Лютеранскую переименуют в улицу имени советника городского головы города, активистки Екатерины Гандзюк.

За соответствующее решение проголосовали депутаты горсовета города 22 февраля. За переименование улицы проголосовали 38 депутатов.

На переименованной улице в центре города расположены, в частности, местные управления СБУ и Нацполиции.

Также на сессии приняли решение предоставить участку на углу улиц Купеческой и Мостовой статус сквера и назвать его именем участника Революции Достоинства и волонтера Дениса Лошкарёва. Он погиб от пули снайпера 15 декабря 2018 года.

Напомним, 31 июля в Херсоне возле подъезда мужчина вылил на советницу городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября она умерла в больнице.

Полиция проводит досудебное расследование по факту оконченного умышленного убийства активистки. 

 

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