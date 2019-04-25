В ХНУ имени Каразина ищут взрывчатку (видео)

25 апреля 2019 г. 10:34
262 просмотра

В Харьковском национальном университете имени Каразина сегодня, 25 апреля, приостановлен учебный процесс

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, поступило сообщение о том, что в здании университета заложена взрывчатка.

 В результате из здания главного корпуса на площади Свободы, 4 эвакуировали сотрудников вуза и студентов. 

Всего же в сообщении о минировании было указано три корпуса университета. 

На месте происшествия работает полиция и взрывотехники.

В центральном корпусе полиция взрывчатки и других взрывоопасных предметов не обнаружила. Сейчас проверка продолжается. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.