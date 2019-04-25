В ХНУ имени Каразина ищут взрывчатку (видео)

В Харьковском национальном университете имени Каразина сегодня, 25 апреля, приостановлен учебный процесс

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, поступило сообщение о том, что в здании университета заложена взрывчатка.

В результате из здания главного корпуса на площади Свободы, 4 эвакуировали сотрудников вуза и студентов.

Всего же в сообщении о минировании было указано три корпуса университета.

На месте происшествия работает полиция и взрывотехники.

В центральном корпусе полиция взрывчатки и других взрывоопасных предметов не обнаружила. Сейчас проверка продолжается.