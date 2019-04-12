В ХНУВД прошла олимпиада для школьников

Владислав узнал об олимпиаде от учителя информатики. Парень говорит: нужно быть уверенным пользователем компьютера, если хочешь идти в ногу со временем. Соревнования же в университете внутренних дел – это еще один способ проверить свои умения.

Владислав Комлев, участник:

Я старался готовиться, но так как, как это в первый раз, до этого не было подобного соревнования, поэтому подготовиться, особо не получилось.

Информатика и математика – любимые предметы Евгении. Услышав о конкурсе, девочка не думала, а сразу решила: будет участвовать.

Евгения Зорина, участница:

Тут гарні призи і просто перевірити себе… Самотужки, мабуть. Середній, мабуть, чуть вище середнього рівня.

«Юный киберэрудит» - первая олимпиада по информационной безопасности в стенах Харьковского национального университета внутренних дел. Открытый набор для ученичества области и города собрал сотни участников. Пройдя онлайн-тестирование, подростки покажут знания по информационным технологиям, знание программ.

Алексей Рвачев, секретарь олимпиады:

Із 300 учасників, хто бере участь в олімпіаді буде обрано найкращих 10. Критеріями оцінки будуть кількість правильних відповідей і час мінімальний, який був витрачений на проведення тестування. Потім 10 осіб переходять до другого етапу. На другому етапі протягом години вони виконують практичні завдання в комп’ютерному класі.

Соревнования направлено также на повышение культуры общения в Интернете, безопасности в виртуальном пространстве. Сейчас – говорят представители ювенальной превенции – это среда, где дети и подростки не защищены от травли и даже втягивания в преступления.

Константин Шеремет, спек. от.ювен. превенции ГУ Нацполиции в Харьк. обл:

Знаємо ті небезпеки, які несуть в собі соціальні мережі. Це суїцидальні групи, це втягнення дітей у злочинну діяльність, грумінг, кібербулінг та інші негативні явища. Я вже не кажу про те, що, на жаль, культура спілкування у соціальних мережах в нашому суспільстві дуже низька – люди дозволяють собі якісь погрози.

В университете соревнования планируют сделать ежегодным. Уже в следующий раз планируют пригласить больше участников из соседних областей. А потом расширить географические горизонты и на всю Украину.

Валерий Сокуренко, ректор университета:

Нам би хотілось той конкурс, який пов'язаний з кібербезпекою був якомога більший. Нам важливо, щоб приїхали не тільки з Харкова. А щоб приїхали і з регіонів, особливо Харківська область, зовсім поруч з нами і Донецька, Луганська області – вони повинні навчатися в мирному культурному місті.

Победители получат призы: планшеты и телефон. А все участники – дипломы об участии в олимпиаде.