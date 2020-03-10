В ХНУВС вводят ограничения для курсантов из-за коронавируса

В Харьковском национальном университете воздушных сил им. Кожедуба с сегодняшнего дня, 10 марта, вводят ограничения на массовые мероприятия и увольнения курсантов в связи с профилактикой вирусных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ, которому данную информацию подтвердили в Информагентстве Министерства обороны Украины в Харькове.

«С сегодняшнего дня вводятся определенные ограничения для профилактики ОРВИ и коронавируса: в частности, отменены массовые мероприятия - такие как концерты и собрания, также ограничивается количество увольнений для курсантов», - говорится в сообщении агентства Минобороны.

Как отмечается, указанные ограничительные меры не являются карантином.

«Но впоследствии, вероятно, ограничения введут и в Институте танковых войск. А потом - и во всем Харьковском гарнизоне», - добавили в агентстве.

Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из поездки по Италии. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение, затем, под давлением местных жителей-соседей семейной пары, на карантин была госпитализирована и супруга заболевшего.