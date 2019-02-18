В ходе "акции протеста" молодежь дебоширила в харьковском метро (видео)

Участники очередной так называемой «акции протеста», которая прошла в ночь с 16 на 17 февраля на станции метро "Университет", не ограничились безоплатным проходом в харьковский метрополитен.

Как сообщает паблик «Харьковские будни» в соцсетях, перед данной «акцией протеста» и во время нее молодежь грубо нарушала порядок: находясь на улице, молодые люди нападали на прохожих, били бутылки, а затем, перепрыгнув через турникеты, проникли в метрополитен, зафиксировали двери вагона метро в открытом состоянии и таким образом проехали станцию, находясь при этом в опасной близости от края и снимая происходящее на видео.

При этом молодые люди кричали, употребляя нецензурную лексику, бегали по вагону, висели на поручнях, также снимая свое поведение на видео, которое позже опубликовали в соцсетях.

«Эта детвора толпой нападала на прохожих, оскорбляли женщин, разбивали бутылки, и закончили этот дебош типа акцией против подорожания стоимости проезда в метро.

СБУ бездействует, полиция тоже.

Надежда только на старших из ультрас, нацкорпус, военкомат. Раз уж родители слабохарактерные, кто-то должен провести с ними беседу», - говорится в сообщении.

Сами молодые люди называли свои действия «акцией протеста» против недавнего подорожания тарифов в метро.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Полицейские на территории метрополитена снова провели с подростками профилактическую беседу и отпустили домой. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Напомним, первый подобный «протест» состоялся 9 февраля. Тогда около двух десятков молодых людей вошли на станцию метро «Бекетова», минуя турникеты и, перепрыгнув через перила ограждения, спустились по эскалатору на платформу.

При этом происходящее также сопровождалось громкими криками и употреблением молодыми людьми нецензурной лексики.