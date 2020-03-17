В ХОГА обсудили дополнительные меры по карантину в Харьковской области

Сегодня, 17 марта, состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Напомним, 16 марта Кабинет Министров Украины утвердил ряд решений, связанных с прекращением распространения коронавирусной инфекции.

О готовности к внедрению карантинных мероприятий на заседании главе ХОГА Алексею Кучеру доложили представители Национальной полиции Украины, пограничники, специалисты областного лабцентра и других структур.

Председатель ХОГА предложил всем службам сформировать перечень потребностей в индивидуальных средствах защиты для сотрудников.

«Вы знаете, что вчера Президент провел совещание с представителями бизнеса, на котором за каждым регионом было закреплено лицо, которое будет способствовать, в частности, и за свой счет, чтобы наполнить этими средствами регион. Александр Ярославский закреплен за Харьковской областью. Я сегодня буду с ним встречаться, нам необходимо быстро подготовить этот список, чтобы я имел возможность задать этот вопрос», - отметил Алексей Кучер.

Также во время совещания первый заместитель директора филиала «Южная железная дорога» Сергей Клименко сообщил о действиях, которые будет принимать «Укрзалізниця».

«Временно прекращаются перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения – пригородном, городском, региональном и дальнем. На сегодня все нормативные документы уже подписаны. Начиная с 18 марта, поезда курсировать не будут. Пригородные поезда будут курсировать таким образом, что по состоянию на 12:00 завтра на рейсе не будет ни одного пригородного поезда. Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы», - отметил представитель «Укрзалізниці».

Последние данные о распространении COVID-19 на территории Украины и в мире сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

«Есть напряженная ситуация по распространению коронавируса COVID-19. На сегодня в Украине выявлено 7 случаев, 2 из них – в городе Киев. В мире зарегистрировано почти 170 тысяч случаев», - сказал заместитель председателя ХОГА.

На Харьковщине ни одного случая COVID-19 не зарегистрировано, отметил он.

Также Михаил Черняк рассказал, что в области согласовали план формирования и развертывания специализированной госпитальной базы, в учреждениях здравоохранения развернули 740 инфекционных коек.

«В учреждениях здравоохранения есть в наличии почти 38 тысяч масок, почти 2000 респираторов, более 600 очков для защиты персонала. В течение недели будет проведена закупка дополнительно дезинфекционных средств для учреждений здравоохранения на общую сумму свыше 10 млн грн. Решается вопрос закупки дыхательной аппаратуры по упрощенной процедуре. Организована проверка состояния готовности дыхательной аппаратуры в учреждениях здравоохранения области. При необходимости будет организована ее передача в областную инфекционную больницу», - сказал Михаил Черняк.

Подытоживая обсуждение, председатель ХОГА обратился к руководителям РГА районов области, призвав их включиться на полную мощность в реализацию всех карантинных мероприятий.