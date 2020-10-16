В ХОГА прокомментировали видео из больницы в Купянске, где больные с пневмонией лежат в коридорах

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер прокомментировал видео с кадрами переполненной пациентами больницы в Купянске.

На опубликования видео было показан коридор инфекционного отделения Купянской райбольницы, где кровати с больными стоят вдоль стен.

На своей странице в соцсетях глава области написал, что ситуация с размещением больных коронавирусом в регионе сложнейшая.

«Мы знаем, что сейчас ситуация в больницах города Харькова и области сложнейшая. И я уже неоднократно говорил о том, что у нас не хватает врачей и свободных палат для пациентов», - написал он.

По его словам, в настоящее время оперативно решается вопрос о разгрузке профильных больниц и переводе больных COVID-19 в учреждения лечения.

«Этим сейчас занимается мой профильный заместитель, находящийся в Киеве», - отметил Кучер и добавил, что соответствующее решение о том, в какие больницы будут направлять заболевших, будет принято и озвучено в ближайшее время. ⠀

Напомним, что с понедельника 19 октября города Харьков, Люботин и три района области будут отнесены к «красной зоне», предусматривающей усиление карантинных мероприятий.