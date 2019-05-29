В ХОГА рассказали о весенней призывной кампании

29 мая 2019 г. 16:40
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Селекторное совещание, посвященное ходу весенней призывной кампании 2019 года, состоялось 28 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА. 

Военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин рассказал, что плановое задание для Харьковской области - 1512 призывников. По состоянию на 27 мая районными и городскими комиссиями назначены 1140 призывников, что составляет всего 75,4% от нужного количества. По его информации, в области продолжается оповещение и прохождение медицинских комиссий призывниками.

Так, по словам заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна, в Купянском и Первомайском районах, а также в городе Первомайский на сегодняшний день  выполнили плановое задание по весенней призывной кампании полностью. 

 

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