В ХОГА рассказали о весенней призывной кампании

Селекторное совещание, посвященное ходу весенней призывной кампании 2019 года, состоялось 28 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин рассказал, что плановое задание для Харьковской области - 1512 призывников. По состоянию на 27 мая районными и городскими комиссиями назначены 1140 призывников, что составляет всего 75,4% от нужного количества. По его информации, в области продолжается оповещение и прохождение медицинских комиссий призывниками.

Так, по словам заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна, в Купянском и Первомайском районах, а также в городе Первомайский на сегодняшний день выполнили плановое задание по весенней призывной кампании полностью.