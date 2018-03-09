В Холодногорском районе обнаружили нелегала из России

09 марта 2018 г. 13:38
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В Холодногорском районе Харькова правоохранители обнаружили 65-летнего мужчину - гражданина России, у которого закончился срок пребывания на территории Украины, которому харьковчанка разрешила проживать на своей жилплощади.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В отношении женщины правоохранители составили административный протокол по ст. 205 (непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушитель также привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП.

В отношении нарушителя принято решение о принудительном возвращении его в Российскую Федерацию.

 

 

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