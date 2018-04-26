В Холодногорском районе в заброшенном доме готовили наркотики

26 апреля 2018 г. 10:19
81 просмотр

Харьковские патрульные обнаружили граждан вероятно причастных к изготовлению наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Днем 25 апреля во время патрулирования на улице Конторской полицейские обратили внимание на двух мужчин, которые находились в заброшенном здании.

Приблизившись к мужчинам, патрульные увидели вблизи неизвестных посуду, шприцы и вещества, похожие на наркотические.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Для установления всех обстоятельств ыявленных мужчин патрульные передали следователям.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.