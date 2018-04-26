В Холодногорском районе в заброшенном доме готовили наркотики

Харьковские патрульные обнаружили граждан вероятно причастных к изготовлению наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Днем 25 апреля во время патрулирования на улице Конторской полицейские обратили внимание на двух мужчин, которые находились в заброшенном здании.

Приблизившись к мужчинам, патрульные увидели вблизи неизвестных посуду, шприцы и вещества, похожие на наркотические.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Для установления всех обстоятельств ыявленных мужчин патрульные передали следователям.