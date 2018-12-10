В Холодногорском районе задержали мужчину с наркотиками

Харьковские патрульные обнаружили у прохожего вероятно наркотические вещества.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, днем 9 декабря на улице Пушкаревской патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось им подозрительным.

На вопрос полицейских, имеет ли гражданин при себе запрещенные вещества или предметы, тот ответил, что нет, однако при проверке у мужчины обнаружили 9 пакетиков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.