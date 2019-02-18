В Холодногорском районе задержали наркокурьера, который прятал "закладки" в бетоне

На улице Малиновского в Холодногорском районе Харькова полицейские задержали 21-летнего «наркозакладчика».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник прятал «закладки» с наркотическим и психотропным веществом.

В ходе досмотра личных вещей и квартиры молодого человека правоохранители изъяли около 430 граммов психотропного вещества, пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения весом около 130 граммов, мобильный телефон, электронные весы и принадлежности для фасовки наркотиков.

Парень объяснил, что он работает оптовым «закладчиком» на интернет-магазин, а полученные наркосредства он пытался сбыть оптом путем «закладок».

В целях конспирации злоумышленник помещал полимерный пакет с наркосредств в форму, в которую заливал бетонный раствор с красителем разных цветов, а полученные затем «камешки» сбывал путем «закладок».

Также мужчина указал на тайник, в котором он хранил пакет с каннабисом весом около 400 граммов.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.